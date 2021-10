Pedro - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 18/10/2021 18:22

O técnico Renato Gaúcho já sabe que não poderá contar com Arrascaeta e Bruno Henrique para pegar o Athletico-PR nesta quarta-feira, às 21h30, em Curitiba, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. O meia e o atacante não se recuperaram a tempo das lesões musculares e não têm presença garantida nem para atuar no final de semana, na partida contra o Fluminense, no sábado, pelo Brasileiro.

Bruno Henrique está em estágio mais avançado. Nesta segunda-feira, o atacante fez trabalhos no campo sob os cuidados de um dos fisioterapeutas do Flamengo. Já Arrascaeta ainda segue planejamento do Departamento Médico de tratamento na parte interna do Ninho do Urubu.

Além de Arrascaeta e Bruno Henrique, Renato pode não contar com Pedro. Desfalque contra o Cuibá por conta de dores no joelho direito, o atacante não tem presença confirmada para pegar o Furacão e tem grandes chances de ser ausência na lista de relacionados da viagem para Curitiba.

David Luiz, que está em processo de transição após sofrer lesão muscular, já não poderia entrar em campo na quarta porque não está inscrito na Copa do Brasil. O zagueiro é preparado para pegar o Atlético-MG no dia 30, em "decisão" válida pelo Brasileirão, no Maracanã.

O Flamengo finaliza a preparação para pegar o Athletico-PR em treino na manhã desta terça-feira. À tarde, a delegação embarca para Curitiba e inicia a concentração para o duelo com o Furacão.