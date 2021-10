Renato Gaúcho - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 17/10/2021 19:06 | Atualizado 17/10/2021 19:26

O Flamengo está definido de maneira oficial para pegar o Cuiabá neste domingo, às 20h30, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Renato Gaúcho não tem à disposição Arrascaeta, Bruno Henrique e David Luiz, lesionados, Rodrigo Caio, poupado, e Isla, que teve o voo cancelado e não conseguiu se apresentar a tempo após servir à seleção chilena.

O atacante Gabigol e o meia Everton Ribeiro, que voltaram da seleção brasileira e se apresentaram à comissão técnica no sábado, estão de volta ao time do Flamengo e iniciam a partida diante do Cuiabá.

Como o Jornal O Dia antecipou, Bruno Viana entra na vaga de Rodrigo Caio. O Rubro-Negro, portanto, vai a campo com Diego Alves; Matheuzinho, Bruno Viana, Léo Pereira e Filipe Luís; Arão, Thiago Maia, Andreas, Everton Ribeiro, Michael e Gabigol.

Outra informação importante é que o atacante Pedro, com dores no joelho, não ficou nem no banco de reservas e foi preservado pela comissão técnica do Flamengo.