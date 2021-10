Vitinho em ação contra o Cuiabá - Alexandre Vidal/Flamengo

Vitinho em ação contra o CuiabáAlexandre Vidal/Flamengo

Publicado 18/10/2021 20:47

Um caso curioso acontece nos bastidores do Flamengo. Representantes da Moss, empresa que exibe a marca no meião do time profissional masculino do Rubro-Negro, entrou em contato com o Departamento de Marketing do clube para pedir que Vitinho não jogue mais com a meia arriada e, consequentemente, a logo da marca seja exibida nas transmissões e fotos do atleta.

Segundo Luis Felipe Adaime, CEO da Moss, em contato com o Jornal O Dia, a orientação ao Marketing do Flamengo já foi feita "umas quatro vezes", mas o pedido não surtiu efeito. Tanto é que após o jogo contra o Cuiabá, partida que Vitinho atuou e participou de lance polêmico no fim do segundo tempo, Luis usou as redes sociais e promoveu uma campanha inusitada para pedir que o atacante não abaixe mais o material nos jogos.

1. Foi penalty 2. Vitinho com as meias arriadas. De Novo @Flamengo ! Isso pode Arnaldo??? Cade o logo da @moss_earth #nãoarreiaameiavitinho pic.twitter.com/IgRZHKzsD5 — Luis Felipe Adaime (@luis_adaime) October 18, 2021

A Moss se tornou parceira do Flamengo em abril deste ano e o contrato, que renderá R$ 3,6 milhões (valor pago à vista) aos cofres do clube, é válido até dezembro de 2021. Além do meião do time profissional masculino, a marca também é exibida na propriedade do time feminino rubro-negro.