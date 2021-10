Renato Gaúcho - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 20/10/2021 20:04

O Flamengo está definido para pegar o Athletico-PR nesta quarta-feira, na Arena da Baixada, às 21h30, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Como o Jornal O Dia antecipou na última terça-feira, após o treino, o técnico Renato Gaúcho mandará a campo a seguinte equipe: Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Filipe Luís; Arão, Thiago Maia, Andreas, Everton Ribeiro; Michael e Gabigol.

O atacante Pedro, desfalque nos dois últimos jogos por conta de dores no joelho, voltou a ser relacionado e fica como opção no banco de reservas. David Luiz, que não está inscrito na Copa do Brasil, e Arrascaeta e Bruno Henrique, lesionados, são ausências no duelo de logo mais.