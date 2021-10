Renato Gaúcho - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 19/10/2021 14:28

Rio - O Flamengo finalizou a preparação para pegar o Athletico-PR nesta quarta-feira, às 21h30, na Arena da Baixada, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. O técnico Renato Gaúcho finalizou a preparação em treino realizado na manhã desta terça-feira. A reportagem apurou que o time titular formado foi Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Filipe Luís; Willian Arão, Thiago Maia, Andreas Pereira, Everton Ribeiro; Michael e Gabigol.

Ainda de acordo com apuração da reportagem, Renato Gaúcho deu prioridade ao treinamento de saída de bola no setor ofensivo com o adversário (no caso o time reserva) marcando sob pressão. O atacante Pedro, que se recupera de dores no joelho, participou de uma parte da atividade e será relacionado para a viagem. Ainda não há certeza de que ficará no banco de reservas contra o Furacão.

David Luiz, mesmo que tivesse condição física, não iria para o duelo porque não está inscrito na Copa do Brasil. Bruno Henrique e Arrascaeta, outros atletas que se recuperam de lesão muscular, seguirão no Rio de Janeiro tratando as contusões.