GabigolFoto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 21/10/2021 16:31

Dos males o pior! Após avaliação do Departamento Médico do Flamengo, o clube ivulgou que Gabigol sofreu uma entorse no tornozelo direito, na partida contra o Athletico-PR, e o atacante está fora do clássico contra o Fluminense, neste sábado, às 19h, no Maracanã, pelo Brasileirão.

Como de praxe, o clube não divulgou prazo de retorno de Gabigol, mas o camisa 9 rubro-negro é dúvida para o confronto com o Furacão na quarta-feira, pelo jogo da volta da semifinal da Copa do Brasil.

Além de Gabigol, Arrascaeta, Bruno Henrique e David Luiz também não devem ir a campo contra o Fluminense. O uruguaio, que ainda nzão foi a campo desde que iniciou o tratamento, é quem está mais longe de retornar. O meia é preparado para o jogo do dia 30, na "decisão" com o Atlético-MG, pelo Brasileiro.

O mesmo está sendo feito com David Luiz. Como já iniciou o trabalho de transição e não pode atuar pela Copa do Brasil por não estar inscrito, o clube o prepara para retornar contra o Galo. Já Bruno Henrique, a ideia da comissão é colocá-lo na quarta, contra o Athletico-PR.

Filipe Luís, suspenso, está fora do clássico contra o Fluminense e deve ser substituído por Renê. O técnico Renato Gaúcho tem quinta e sexta para preparar a equipe para o confronto com o Tricolor.