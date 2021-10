Isla Foto: Marcelo Cortes / Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 21/10/2021 21:59

O duelo do Flamengo com o Athletico-PR, na última quarta-feira, que terminou empatado em 2 a 2, exigiu bastante da parte física dos jogadores rubro-negros cariocas. E quem esteve em campo deu conta do recado. O lateral-direito Isla, inclusive, foi o que mais percorreu em campo dentro os atletas do time de Renato Gaúcho.

Segundo apurou a reportagem, no relatório elaborado pela comissão técnica, através de um aparelho GPS colocado em cada jogador, Isla percorreu exatamente 11.267 metros e conseguiu atingir a velocidade máxima de 30,8 km/h.

Os números foram tão surpreendentes que Isla percorreu quase mil metros a mais de Willian Arão, que ficou em segundo no levantamento feito pela comissão técnica. O volante, segundo consta no documento, registrou 10.664 metros.

O fato de Isla se destacar nos números não é novidade. O chileno está sempre entre os primeiros nesse quesito, mas, diante do Furacão, o lateral conseguiu conciliar a parte física com a parte técnica. Nos bastidores, depois do jogo, Renato Gaúcho conversou com a sua comissão e voltou a elogiar o jogador.

O entendimento interno é que Isla fez uma grande exibição na quarta-feira e que não há dúvida: o chileno é o titular na lateral direita do Flamengo mesmo que uma parte da torcida peça Matheuzinho na vaga do chileno. Renato vê potencial no jovem, mas ainda enxerga o experiente como o dono da posição neste momento.

Com apenas dois dias para se recuperar, o Flamengo volta a campo neste sábado para pegar o Fluminense, no Maracanã, Às 19h, pelo Campeonato Brasileiro. Renato Gaúcho não terá Arrascaeta. Bruno Henrique, David Luiz e Gabigol, que estão entregues ao Departamento Médico.