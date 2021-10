Arrascaeta - Divulgação / flamengo

Após receber da CBF, de maneira informal, a informação de que Tite não deve convocar jogadores que atua no futebol brasileiro na próxima chamada para jogos em novembro, o Flamengo agora estuda a possibilidade de pedir a liberação de Arrascaeta.

Ainda não há confirmação de que Arrascaeta estará na lista de Óscar Tabárez para os jogos do Uruguai nos dias 12 e 16, contra Argentina e Bolívia, respectivamente, válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Nesta sexta-feira, uma pré-lista foi divulgada, e o camisa 14 do Flamengo está presente, e o alerta foi ligado no Ninho do Urubu.

Como os jogos do Uruguai serão pertos da final da Libertadores, marcada para o dia 27 de novembro, o Flamengo, com receio de o meia novamente se machucar, pretende pedir que o jogador não seja chamado desta vez. Porém, a decisão precisa ter a anuência do atleta.

Arrascaeta se machucou servindo a seleção uruguaia e ainda está em tratamento. A tendência é que o meia retorne no jogo do Flamengo contra o Atlético-MG, no dia 30, no Maracanã, pelo Brasileirão.