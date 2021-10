Estádio Centenário de Montevidéu está em fase final das obras - Divulgação/Twitter Conmebol

Publicado 26/10/2021 18:45

A Conmebol não anunciou oficialmente, mas a plataforma para venda de ingressos da final da Libertadores entre Palmeiras x Flamengo, no dia 27 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu, ficará disponível nesta terça-feira (26). A previsão é que a liberação seja feita às 20h (horário de Brasília), no site oficial da entidade, mas corre risco de atrasar alguns minutos.

A Conmebol havia divulgado em um primeiro momento que as vendas começariam no dia 27 de outubro (quarta-feira), mas a entidade decidiu antecipar a liberação da plataforma de compra. A informação foi publicada primeiramente pelo site "Coluna do Fla" e confirmada pelo Jornal O Dia.

Esta primeira venda é organizada exclusivamente pela Conmebol e será para os setores neutros do Estádio Centenário, e Palmeiras e Flamengo não participarão da organização. Para o torcedor conseguir o bilhete é necessário estar cadastrado no site oficial da entidade.

Inicialmente, apenas 50% da capacidade do Centenário estaria disponível, mas na última segunda-feira as autoridades uruguaias liberaram 75% do estádio. Neste cenário, Palmeiras e Flamengo terá direito a 9.375 ingressos cada, com valor mínimo de 200 dólares, em torno de R$ 1150,00 (na cotação de hoje).