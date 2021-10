Renato Gaúcho - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 25/10/2021 19:54

O elenco do Flamengo se reapresentou nesta segunda-feira e iniciou a preparação para pegar o Athletico-PR nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, pelo segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil. Para este duelo, Renato Gaúcho estuda realizar mudança no meio de campo rubro-negro.

Ainda sem Arrascaeta, que se recupera de lesão muscular, o técnico do Flamengo estuda manter Andreas na vaga do uruguaio, mas colocar Diego Ribas no lugar de Thiago Maia. O volante tem sido titular nos últimos jogos, mas tem chance de ser sacado para a entrada do camisa 10. O martelo será batido na atividade desta terça-feira, a última antes de o Rubro-Negro pegar o Furacão.

Bruno Henrique e Gabigol estão recuperados das respectivas lesões, treinaram normalmente e ficarão à disposição da comissão técnica para a decisão de quarta-feira. David Luiz, que não esta inscrito na Copa do Brasil, estaria fora do jogo mesmo se tivesse 100% fisicamente. O zagueiro evoluiu bem no tratamento da lesão muscular e pode voltar no sábado, contra o Atlético-MG.