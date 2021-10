Damazio tem 20 meses de Flamengo, nenhuma partida disputada e três cirurgias no joelho esquerdo - Divulgação

Publicado 26/10/2021 17:32

O meia-atacante Gustavo Damazio, de 20 anos, contratado pelo Flamengo para o time Sub-20 em fevereiro de 2020, tem vivido dias de luta e sacrifício no Ninho do Urubu. Contratado em fevereiro de 2020, após se destacar pelo Serra-ES na Copinha. Desde então, o jogador se machucou em um treino, não entrou em campo uma vez sequer e vive dias de angústias no Ninho do Urubu. Em 20 meses de clube, ele passou por três cirurgias no mesmo joelho (esquerdo) e ainda teve que encarar trombose e artrofibrose no local.



Por conta das dificuldades e por entender que o Flamengo lhe prejudicou, Gustavo Damazio tem buscado entender como outros atletas, que passaram pelo mesmo problema no Rubro-Negro, se comportaram. Então, um dos caminhos estudados pelo profissional é a Justiça. A mesma escolha de Dener Machado e Ederson, ex-atletas do clube e que já penduraram as chuteiras.



Damazio, inclusive, já conversou com Dener Machado, ex-zagueiro campeão da Copinha pelo Flamengo e que teve a carreira abreviada após passar por várias cirurgias no joelho. Dener move uma ação na Justiça contra o Rubro-Negro alegando negligência médica no caso dele.



Na conversa, ele explicou a situação desde a chegada ao Flamengo, pois a situação do meia-atacante é bem parecida com a do ex-zagueiro. A primeira cirurgia foi para corrigir uma lesão no cruzado anterior (LCA) sofrida em um treino, mas o joelho esquerdo, local da operação e que não passava de 90°, sofreu trombose e artrofibrose, que exigiram mais um procedimento cirúrgico, a artroscopia.



Depois de um longo período tratando e fazendo o trabalho de recuperação, o Departamento Médico do Flamengo decidiu colocar Gustavo Damázio para fazer o trabalho de transição. Após quatro dias, o meia-atacante foi treinar finalização com outros jogadores e acabou rompendo o ligamento canto póstero lateral/colateral e menisco do mesmo joelho, e foi submetido a mais um processo cirúrgico.



Agora, Damazio está em processo para ganhar massa muscular, mas nota "frouxidão" no joelho esquerdo. Nas reuniões com os médicos do clube, que acontecem com frequência, o atacante escuta deles que é normal sentir isso no local e que há necessidade de ganhar massa muscular para evoluir no processo de recuperação, mas o jogador desconfia que tenha algo de errado.



Segundo fontes da reportagem, durante esses 20 meses de sofrimento para Gustavo Damazio, era comum ver o jogador deixando o Ninho do Urubu chorando por conta da situação. O jogador revela para pessoas próximos no CT que está com medo de ter que parar de jogar futebol.

"Ele vive dizendo que é o sonho dele que está em jogo. A vida dele em jogo e que tem medo de te que encerrar a carreira depois desses problemas", relatou uma das fontes da reportagem.



Ainda de acordo com essas fontes, Damazio relata que se ficar muito tempo em pé, a perna esquerda, a que sofreu três cirurgias no joelho, fica inchada. Nesta semana, o Departamento Médico decidiu colocar o fisioterapeuta Diego Paiva para trabalhar diretamente com o atacante. Então, o jogador vem cumprindo planejamento de "fortalecimento muscular" na academia.

Embora esteja tratando com profissionais da categoria de base, vale ressaltar que os mesmos respondem ao chefe do Departamento Médico do Flamengo, o médico Márcio Tannure. Vale ressaltar que as três cirurgias que Gustavo Damazio foi submetido no joelho esquerdo foram realizadas pelo médico especialista em joelho Max Ramos, o mesmo que já operou outros atletas do clube, como Diego Ribas e Thiago Maia.

SITUAÇÃO CONTRATUAL:



O contrato de Gustavo Damazio com o Flamengo vai até dezembro deste ano. Ou seja, o vínculo chegará ao fim antes mesmo de o jogador ficar liberado para treinar com bola, o que faz o futuro do jovem de 20 anos estar indefinido. Por outro lado, o Rubro-Negro cumpre de maneira correta o pagamento dos salários do atleta.



A reportagem entrou em contato com a assessoria da categoria de base do Flamengo para ouvir o lado do clube, mas a resposta não foi enviada porque um jogo do Sub-20 estava em andamento. Caso uma posição seja encaminhada, a matéria será atualizada.