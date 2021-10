Luccas Claro reconheceu a má apresentação do Fluminense na derrota na Vila Belmiro - Lucas Mercon / fluminense

Luccas Claro reconheceu a má apresentação do Fluminense na derrota na Vila BelmiroLucas Mercon / fluminense

Publicado 27/10/2021 21:51

Santos - Luccas Claro não disfarçou a decepção pela derrota por 2 a 1 do Fluminense para o Santos, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro. No duelo atrasado da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Tricolor desperdiçou a chance de entrar no G-6. Depois da consistente atuação na vitória no Fla-Flu, o zagueiro lamentou a queda de produção, mas reconheceu a garra do Peixe, que trava uma batalha para permanecer na Série A.

"Não que a gente não tenha competido, mas o Santos veio para fazer o jogo da vida. Eu, que gosto de futebol, sempre assisti aos jogos do Santos e eles fizeram hoje o que não vinham fazendo há um bom tempo. Mostraram que tem qualidade, fizeram um grande jogo e não conseguimos acompanhar o ritmo. Até tentamos, mas com 2 a 0 no placar, fica difícil. Agora é colocar a cabeça no lugar porque a gente vem fazendo um grande Brasileiro. Tivemos sequências boas de invencibilidade, depois perdemos e retomamos. É isso, não conseguimos a vitória e vamos tentar no próximo", disse Luccas Claro ao 'Premiere'.



Oitavo colocado no Brasileiro, com 39 pontos, o Fluminense volta a campo no domingo para enfrentar o Ceará, às 19h, na Arena Castelão. Marcão, no entanto, não contará com Nonato e John Kennedy, que receberam o terceiro cartão amarelo.