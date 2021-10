Fluminense repete equipe e está pronto para enfrentar o Santos, pelo Campeonato Brasileiro; veja a escalação - Foto: Divulgação/Fluminense

Publicado 27/10/2021 18:13 | Atualizado 27/10/2021 18:16

Rio - O técnico Marcão repetiu a mesma equipe do Fluminense que venceu o Flamengo, no último sábado, contra o Santos, nesta quarta-feira (27), às 19h, na Vila Belmiro, pela 23ª rodada adiada do Campeonato Brasileiro. Autor de dois gols contra o Rubro-negro, John Kennedy foi mantido na frente ao lado de Caio Paulista e Luiz Henrique, para formar o trio de ataque.

Escalação do Fluminense: Marcos Felipe; S. Xavier, David Braz, L. Claro, Marlon; André, Yago, Arias; Luiz Henrique, Caio Paulista, John Kennedy.

Banco de reservas: Muriel, Wellington, Lucca, Nonato, D. Barcelos, M. Martins, Manoel, G. Apis, Calegari, Abel Hernandez, Martinelli, Luan.