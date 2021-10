Time do Fluminense comemora gol na vitória contra o Flamengo - Lucas Mercon/Fluminense

Publicado 26/10/2021 15:41

Rio - Já iniciando seu planejamento para a próxima temporada, o Fluminense terá apenas um reforço para a zaga. Trata-se de David Duarte, do Goiás, que já assinou um pré-contrato para defender o Tricolor das Laranjeiras em 2022. De acordo com o site "NETFLU", as chegadas de outros nomes não são tratadas como prioridade para o miolo de defesa.

Segundo a publicação, o planejamento não muda mesmo com o fato de Nino, principal homem de defesa, estar valorizado após a conquista da ouro olímpico. Mesmo que o defensor seja negociado com algum clube europeu, diretoria e comissão técnica enxergam o setor como "bem servido". Vale lembrar que, em meio a isso, ainda há a iminente saída do experiente Matheus Ferraz, que não vem sendo aproveitado em 2021.

Mesmo com um novo planejamento e as possíveis saídas, Luccas Claro, David Braz, Manoel e o próprio David Duarte, que chegará no próximo ano, são considerados como boas peças para o setor e não geram preocupação interna.

Uma nova contratação que passe por cima de tal planejamento para a zaga só acontecerá caso seja tratada como uma boa oportunidade de mercado, o que é considerado internamente como improvável.