Fluminense projeta estreia do novo terceiro uniforme para 14 de novembro, contra o Palmeiras Foto: Reprodução

Publicado 25/10/2021 19:25

Rio - O Fluminense planeja estrear o novo terceiro uniforme contra o Palmeiras, no Maracanã, no dia 14 de novembro, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A data não foi definida ainda, mas por outro lado, agrada a todos os envolvidos. A informação é do portal "O Globo".

Com a confirmação da data de estreia, as vendas em lojas oficiais serão iniciadas no dia seguinte (15/11), além dos demais estabelecimentos no dia 17. O novo terceiro uniforme foi encaminhado ao Conselho Deliberativo e foi bastante elogiado. A nova linha da Umbro se destaca pelos diversos tons de cinza ao estilo "camuflado" ao longo da camisa. A gola será em "V" e terá os dizeres "FFC" nas costas.

No entanto, os conselheiros discutiram sobre a escolha do escudo ser na cor "grená", por não seguir o tradicional tricolor. Por outro lado, a discussão foi promovida pela minoria. Quanto aos patrocinadores, números e palavras inseridas ao longo do uniforme também terão esta cor. A nova linha será a segunda camisa 3 produzida pela Umbro para o Fluminense.