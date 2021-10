John Kennedy debutou em grande estilo no Fla-Flu com dois gols de puro oportunismo no Maracanã - LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Publicado 25/10/2021 11:48

Em mais uma temporada sem títulos, os tricolores pelo menos têm um motivo a comemorar em relação aos rivais cariocas. Com a vitória por 3 a 1 sobre o Flamengo, sábado no Maracanã, o Fluminense chegou a 74,1% de aproveitamento nos clássicos em 2021. Esse desempenho não acontecia desde 1950, segundo o site oficial do clube e o 'Ge'.

Ao, todo, neste ano, foram oito clássicos contra Flamengo, Vasco e Botafogo, com seis vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Vale destacar que dois desses duelos foram válidos pelo Brasileiro de 2020, mas aconteceram em 2021 devido ao adiamento causado pela pandemia de Covid-19.



De acordo com o Tricolor, esse desempenho tão alto não acontecia desde 1950, com seis vitórias, um empate e uma derrota. Naquela época, um triunfo valia dois pontos, o que representaria 81,3% de aproveitamento. Se forem considerados os critérios atuais (com três pontos para o vencedor), o Fluminense fica com 79,2%.



Em 2021, o Fluminense supera, inclusive, o ano de 2012, que vinha sendo o de melhor desempenho contra os rivais. No ano dos títulos estadual e brasileiro, o time de Abel conseguiu sete vitórias, três empates e três derrotas, com 61,5% de aproveitamento.



Confira todos os clássicos do Fluminense em 2021:

Fluminense 2 x 1 Flamengo | 06/01/21 | Brasileirão 2020

Fluminense 2 x 0 Botafogo | 24/01/21 | Brasileirão 2020

Fluminense 1 x 0 Flamengo | 14/03/21 | Carioca 2021

Fluminense 1 x 1 Vasco | 30/03/21 | Carioca 2021

Fluminense 1 x 0 Botafogo | 17/04/21 | Carioca 2021

Fluminense 1 x 1 Flamengo | 15/05/21 | Carioca 2021

Fluminense 1 x 3 Flamengo | 22/05/21 | Carioca 2021

Fluminense 1 x 0 Flamengo | 04/07/21 | Brasileirão 2021

Fluminense 3 x 1 Flamengo | 23/10/21 | Brasileirão 2021