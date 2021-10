Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, reuniu-se com o prefeito do Rio, Eduardo Paes - Divulgação/Fluminense

Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, reuniu-se com o prefeito do Rio, Eduardo PaesDivulgação/Fluminense

Publicado 23/10/2021 17:12

O Fluminense informou que o presidente do clube, Mário Bittencourt, reuniu-se na sexta-feira com o prefeito do Rio, Eduardo Paes, para pedir o apoio na urbanização da Rua Oscar Cox, que dá acesso ao CT Carlos Castilho. Além da pavimentação, o dirigente tricolor pediu por redes de saneamento, eletricidade e iluminação pública.

Devido à ausência dessa infraestrutura, o Fluminense precisa alugar geradores para ter energia no CT dos profissionais. Outro problema causado é não poder utilizar a cozinha para servir aos jogadores. O clube também aguarda essas melhorais para iniciar as obras de construção de alojamentos.



Segundo o texto divulgado pelo Fluminense, Eduardo Paes "sinalizou apoio e designou uma equipe para tratar do tema da urbanização da rua juntamente com a equipe do clube". A primeira reunião deve acontecer na próxima semana.



Além de Eduardo Paes, o governador Cláudio Castro também foi procurado, mas na semana passada, dia 14. O assunto foi o Maracanã. Segundo o Fluminense, o político "reafirmou sua visão de que o estádio deve ser gerido pelos clubes" e também "sinalizou para a importância de que o Maracanã tenha um mínimo de 70 eventos para a viabilidade econômica do estádio".



No encontro, o tema de reforma das Laranjeiras também foi tratado e, segundo o clube, "Castro reafirmou o objetivo de apoiar o Fluminense também nesta frente de trabalho de reconstrução do clube, para que suas instalações, gestão e processos estejam sempre à altura de sua grandeza".