Marcos Felipe é titular do Fluminense desde o ano passadoLucas Merçon/Fluminense

Publicado 22/10/2021 18:20

Um dos destaques do Fluminense na vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, no domingo, Marcos Felipe acabou entrando na seleção da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de sofrer críticas por algumas falhas em alguns jogos, o goleiro tem sido importante, como na Arena da Baixada, e celebrou o bom momento em sua primeira temporada como titular do Tricolor.



"A gente sabe que todos os jogadores pensam em ter regularidade e estamos sempre buscando isso. E assim vamos todos os jogos, lutando para conquistar aquilo que trabalhamos o ano inteiro e para dar alegria ao torcedor, que merece", afirmou em entrevista ao site oficial do Fluminense.



O goleiro não sofreu gol nos dois últimos jogos e dividiu os méritos com os companheiros. "Todo treino a gente ajusta o que precisa ser ajustado, vê vídeos, tem as análises. A comunicação e o entrosamento do setor são importantes. Não só o sistema defensivo, pois esse é um trabalho que começa lá no ataque. E todo mundo tem se portado muito bem dentro dos jogos".



Já de olho no clássico deste sábado contra o Flamengo, às 19h no Maracanã, Marcos Felipe pode ter muito trabalho com o melhor ataque do Brasileiro, mas vê o time pronto e conta com o apoio dos tricolores.



"A gente sabe da qualidade que eles têm, mas vamos tentar propor jogo também, colocar nossa qualidade em campo. A torcida é nosso 12º jogador, e ela estar lá com a gente nos apoiando vai ser muito importante", completou.