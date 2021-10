Presidente Mário Bittencourt - Lucas Merçon/Fluminense

Presidente Mário BittencourtLucas Merçon/Fluminense

Publicado 21/10/2021 16:18

Rio - Nesta quinta-feira (21), o zagueiro David Duarte, de 26 anos, do Goiás, assinou um pré-contrato com o Fluminense. O jogador, que era bastante especulado e prestigiado nos bastidores, reforçará o Tricolor na próxima temporada. A informação é do portal "NETFLU".

David Duarte estava na mira do Fluminense desde o início da temporada, além de já ter feito uma proposta para o Goiás poder liberar o jogador. No entanto, a diretoria do Verdão da Serra recusou e não abriu mão do atleta.

Por outro lado, o zagueiro tem contrato com o Goiás até o fim deste ano, mas já pode assinar pré-contrato com outro clube para poder reforçar na próxima temporada de 2022. Desta forma, o Fluminense aproveitou a brecha para procurar novamente o jogador e fechar a contratação.