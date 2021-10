Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt - Lucas Meçon/Fluminense

Presidente do Fluminense, Mário BittencourtLucas Meçon/Fluminense

Publicado 20/10/2021 16:59

Rio - Nesta quarta-feira (20), de acordo com o portal "NETFLU", o lateral-esquerdo Billy Arce, de 23 anos, foi oferecido ao Fluminense. O jogador equatoriano pertence ao Brighton, da Inglaterra, e está emprestado à LDU. Por outro lado, o atleta deseja atuar em um mercado mais atrativo para impulsionar a carreira.

O nome do jogador agrada a diretoria tricolor, mas garante que estuda outros nomes para o setor da lateral-esquerda. Billy possui contrato por empréstimo com o clube equatoriano até o fim do ano, e já deixou claro que não pretende renovar. O atleta tem vínculo com o Brighton até o meio da próxima temporada, mas os seus agentes negociam uma rescisão de contrato em comum acordo.

O nome do lateral-esquerdo não é novidade para o Fluminense, porque já foi observado pelo departamento de scout do Tricolor. O estafe de Billy Arce planeja negociar com outro clube o próximo contrato por um ano. O atleta pode atuar como extremo e a força ofensiva é a sua principal característica. Além disso, pela Copa Libertadores da América, o jogador marcou quatro gols e fez duas assistências.