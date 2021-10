Após cinco meses de cirurgia, Hudson, do Fluminense, volta a trabalhar em campo - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Após cinco meses de cirurgia, Hudson, do Fluminense, volta a trabalhar em campo Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 20/10/2021 14:32

Rio - Nesta quarta-feira (20), o volante Hudson, de 33 anos, voltou a treinar em campo no CT Carlos Castilho, do Fluminense. Após sofrer grave lesão no início de maio, o jogador está em transição física e vem dando voltas ao redor do gramado, há cerca de 10 dias. Além disso, trabalha na academia do clube, mas não tem previsão para retomar os trabalhos com a bola.

O volante sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito e precisou passar por cirurgia. Ainda na época da contusão, o Fluminense preferiu não trabalhar com datas de retorno do jogador. Hudson pertence ao São Paulo e foi emprestado ao Tricolor na última temporada. No início do ano, se apresentou no clube paulista, mas na época, o ex-técnico Crespo dispensou o atleta e, em seguida, retornou por empréstimo novamente ao clube carioca.

Além de Hudson, Fred apareceu no campo do CT Carlos Castilho, na última terça-feira, mas da mesma forma que o volante, o atacante segue sem previsão para retornar às atividades com a bola. De acordo com o portal "GE", a tendência é de que o jogador fique fora do gramado por um mês para tratar uma fissura no dedinho do pé esquerdo.