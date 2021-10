Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 20/10/2021 10:00

Rio - Enquanto busca uma nova classificação para a Libertadores, o Fluminense vem avaliando nomes para assumir o cargo de técnico da equipe em 2022. De acordo com informações do portal "Torcedores.com", o Tricolor sondou o nome de Mano Menenes, ex-técnico da seleção brasileira, que teve passagens de destaque por Grêmio, Corinthians e Cruzeiro.

De acordo com informações do portal, o Fluminense avalia que Mano tem um perfil vitorioso, capaz de reconduzir o clube das Laranjeiras a títulos após anos de jejum. Além disso, os dirigentes tricolores têm observado a dificuldade que o atual mercado vem apresentando em termos de opções. Alguns treinadores foram oferecidos, mas nenhum convenceu o clube.

De acordo com o site, o Fluminense avalia a possibilidade de manter Marcão no cargo no ano que vem. O ótimo relacionamento que tem com o elenco pesaria a favor, porém, haveria dúvidas entre os dirigentes de que o seu nome seria o ideal para comandar o Fluminense na próxima temporada.

Além dos trabalhos positivos no Corinthians, no Grêmio e no Cruzeiro, Mano também emplacou alguns fracassos como técnico em clubes grandes como Flamengo, Bahia e Palmeiras. Seu último trabalho foi à frente do Al Nassr, da Arábia Saudita. Ele foi contratado pelo clube em dezembro de 2020. Ele deixou o Mundo Árabe em setembro deste ano.