Presidente Mário BittencourtLucas Merçon/Fluminense

Publicado 19/10/2021 18:32

Rio - Na última segunda-feira, o Fluminense assinou mais um contrato profissional com uma joia de Xerém. Desde 2016 no clube, o zagueiro Gustavo Cintra, de 16 anos, fechou o acordo com o Tricolor por cinco anos e com multa rescisória de € 50 milhões (cerca de R$ 325 milhões, na cotação atual). A informação é do portal "GE".

A diretoria tricolor seguiu o mesmo caso com o primeiro contrato profissional do meia Arthur, e estendeu o vínculo para mais de três anos, apesar da regulamentação da Fifa limitar o período do contrato de jogadores menores de idade. Por outro lado, Fluminense se baseia na Lei Pelé e com aval da entidade para fazer acordos maiores com atletas entre 16 e 18 anos.

Nascido em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, o zagueiro Gustavo Cintra chegou ao Fluminense em 2016 para o time sub-11. O jogador foi visto por um observador do clube, aprovado nos teste e, assim que fez 14 anos, firmou o contrato de formação. Com 16 anos, assinou primeiro contrato profissional com o Tricolor.