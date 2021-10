David Braz foi um dos destaques do time contra o Athletico-PR - Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 18/10/2021 13:46

David Braz aproveitou a ausência de Luccas Claro nos dois últimos jogos e, com uma boa atuação contra o Athletico-PR, colocou uma dúvida na cabeça do técnico Marcão. Mas, ao ajudar o Fluminense a voltar a vencer após três rodadas no Brasileiro, o experiente zagueiro preferiu celebrar a importante vitória, que acredita passar mais confiança para o clássico de sábado contra o Flamengo, no Maracanã.

"Sabemos que temos que melhorar. Fizemos um grande jogo, que foi importante e que nos dá confiança para o clássico. A gente precisava do resultado para deixar o Fluminense perto dos primeiros colocados e a cada partida a gente vai buscar essa classificação para colocar o clube onde ele merece", afirmou o zagueiro ao site oficial do Fluminense.



Ainda com poucas chances desde que chegou, David Braz pode, enfim, ter uma sequência. A disputa por uma vaga na zaga não é fácil, mas ele pode aproveitar a queda de desempenho de Luccas Claro para assumir a titularidade para o clássico. Enquanto isso, Marcão terá a semana inteira de trabalhos para definir a dupla de zaga e também melhorar o desempenho da equipe.



“O trabalho tem sido muito bom, muito sério, muito profissional e bem feito. Isso tem ajudado o Fluminense a brigar sempre nas competições, a ser um time competitivo. O foco é a gente trabalhar bastante e ir atrás da vaga na Libertadores para pensar em conquistas na próxima temporada”, completou David Braz.