Marcos Felipe - Reprodução

Marcos FelipeReprodução

Publicado 17/10/2021 19:58

Rio - O goleiro Marcos Felipe não escondeu a relevância do Fluminense garantir os três pontos ao bater o Athletico-PR por 1 a 0 em plena Arena da Baixada, neste domingo (17). Em entrevista à Rede Globo logo depois do jogo válido pela vigésima sétima rodada do Brasileirão, o jogador falou sobre o triunfo.



"A gente sabia que seria um jogo duro, viemos aqui para propor o nosso jogo. Graças a Deus, fomos coroados com os três pontos", e apontou:

"Hoje (domingo) fizemos uma bela atuação. Agora, é pensar no próximo jogo", completou.

O Fluminense foi a 36 pontos em 26 partidas. No próximo sábado (23), os tricolores enfrentam o Flamengo, às 19h.