'Tive uma visão muito ruim do Ganso como pessoa', diz dirigente do Fluminense | Fluminense | O Dia

Rio - Celso Barros, vice-presidente geral do Fluminense, deu uma forte declaração sobre o meia Paulo Henrique Ganso. Em entrevista ao "Charla Podcast", o dirigente, que está afastado do clube por conflitos com Mário Bittencourt, disse que o camisa 10 foi responsável pela queda de Oswaldo de Oliveira, em 2019.

“Tive uma visão muito ruim do Ganso como pessoa. Foi um dos que trabalhou para cair o Oswaldo. Tudo bem que o Oswaldo fez besteira e tinha que cair, mas ele derrubou o Oswaldo o chamando de palhaço. O Oswaldo o abraçou, mas você sentiu que o ele estava indo para trás no abraço, ele não estava no abraço. Ele trabalhou para derrubar o treinador. Sabemos que isso acontece no futebol, mas jogador nãopode fazer isso. Ele tinha saudade do Fernando Diniz que o ajudou lá atrás. Mas o contrato de cinco anos com o Ganso foi uma coisa absurda da gestão do (Pedro) Abad. Em três anos ele não produziu nada pelo Fluminense”, afirmou Barros.

A relação conturbada entre Ganso e Oswaldo ficou evidenciada durante um jogo contra o Santos, pelo Brasileirão, no Maracanã. Ao ser substituído, o meia se irritou, discutiu com o treinador e chegou a chamá-lo de "palhaço".