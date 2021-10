Mário Bittencourt e Celso Barros - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 16/10/2021 16:02

Rio - O vice-presidente geral do Fluminense, Celso Barros, não gostou de Fred ter gravado um vídeo pedindo para a torcida apoiar o time e evitar vaias dizendo que elas “doem na alma”. Em entrevista ao "Charla Podcast", o cartola, que está afastado do cargo, disse que o ídolo tricolor é "menino de recados" e detonou o presidente Mário Bittencourt.

"Esse episódio último do Fred, ele servir de menino de recados do Mário Bittencourt com a história que não podia vaiar… Absurdo isso. É um ídolo, tem nada de falar isso. A torcida vaia, aplaude… O Mário tinha muito medo do público. É um sujeito covarde, não só pelo que fez comigo, mas como pessoa. No primeiro jogo com público foi vaiado, xingado. No segundo ficou numa cabine lá em cima, futebol é isso. Tem aplauso, vaia. Não pode ter agressão", afirmou.

"Fred veio para o Fluminense num projeto do Mário se reeleger e ele, Fred, ocupar cargo de direção no Fluminense. Não tenho nada contra isso. Mas ele se vinculou muito ao presidente. Virou um jogador chapa-branca do presidente", completou.