Danilo Barcelos foi titular nos últimos jogos do Fluminense - Daniel Castelo Branco

Publicado 14/10/2021 14:28 | Atualizado 14/10/2021 14:30

Rio - O Fluminense pode ter uma novidade nas próximas partidas. O lateral-esquerdo Marlon deve receber uma chance da comissão técnica do Tricolor nos próximos compromissos pelo Campeonato Brasileiro, já que o setor vem sendo criticado por conta das atuações do titular Danilo Barcelos. A informação é do site "NETFLU".

Após boa sequência de Barcelos no time titular, que ocorreu no período de seis jogos de invencibilidade, as más atuações do lateral-esquerdo voltaram a ligar o sinal de alerta por uma troca no setor.

Com pressão da torcida e Marlon pedindo passagem por uma oportunidade, Danilo deve ser preservado nas próximas partidas. Egídio, atualmente terceira opção na posição, também pode voltar a ser utilizado.

Danilo Barcelos segue sendo prestigiado internamente e entende-se que as críticas são mais por perseguição do que por desempenhos ruins. Com as críticas e a possibilidade de abalar psicologicamente o lateral de 30 anos, crescem as chances de Marlon atuar pela primeira vez como titular desde que retornou de empréstimo do futebol europeu.