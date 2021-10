Marcão - Lucas Mercon / Fluminense

MarcãoLucas Mercon / Fluminense

Publicado 14/10/2021 10:19

São Paulo - O Fluminense foi para São Paulo e retornou sem pontos na bagagem em um duelo importante na luta pelas primeiras posições no Brasileiro contra o Corinthians. Apesar do tropeço, o terceiro seguido da equipe na competição, Marcão afirmou que o confronto diante do Timão acabou sendo decidido em uma falha pontual.

"Uma bola de mudança de corredor, que teve um corredor que veio de fora da área e a gente não fechou o funil, não acompanhamos o lance. O Danilo Barcelos tentou ajudar fechando esse espaço e acabou sobrando o jogador de trás. Foi no detalhe, como vínhamos falando que seria decidido esse jogo por ser um jogo grande", afirmou.



Com o tropeço, o Fluminense continua em nono lugar no Brasileiro. Na opinião do técnico tricolor, a equipe carioca obteve o domínio da partida contra o rival paulista em boa parte do jogo em Itaquera.

"Apesar do resultado a gente vinha muito bem e em alguns momentos tivemos o controle. Tanto é que a gente não ia mudar a estrutura. A gente queria buscar os três pontos e justamente naquele momento a gente tomou o gol e teve que construir uma outra situação e não conseguimos empatar. Lógico que a gente queria muito o resultado positivo aqui, pecamos realmente nesse detalhe que pode, e vai, ser corrigido para que a gente não erre da maneira como foi nesse lance", disse.