Fred não tem previsão de retorno Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 12/10/2021 13:20

O técnico Marcão perdeu mais um titular para o duelo importante do Fluminense contra o Corinthians, nesta quarta-feira às 21h30, na Neo Química Arena. Depois de Luccas Claro, suspenso, Fred sofreu uma fissura na falange distal do quinto dedo do pé esquerdo e está vetado. E outras mudanças podem acontecer na equipe, que busca recuperação no Campeonato Brasileiro após dois tropeços em casa.

Segundo o comunicado do clube, o centroavante, que vinha reclamando do problema desde a semana passada, já está em tratamento, mas uma previsão de retorno não foi divulgada. Sem Fred, a tendência é que Bobadilla, que tem entrado em seu lugar nos jogos, seja o titular. Outra possibilidade seria John Kennedy, que tem agradado Marcão e ganhará mais chances e minutos em campo.



Para o lugar de Luccas Claro, Manoel deve começar jogando. Só que o Fluminense pode ter outra mudança importante. Com Caio Paulista mal nas últimas partidas, desde que retornou de lesão muscular após um mês parado, Jhon Arias pode assumir a vaga no ataque, já que também vem agradando Marcão.



A mudança no ataque acontece em um momento ruim do time, que só venceu uma das últimas cinco partidas (incluindo a eliminação na Copa do Brasil). Com dificuldade de criação de jogadas ofensivas, o Fluminense passou em branco três vezes nessa sequência.