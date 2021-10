Danilo Barcelos concentrou as vaias da arquibancada no empate sem gols com o Atlético-GO - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 09/10/2021 20:01

Rio - A torcida tricolor presente no Maracanã até se esforçou para atender ao pedido de trégua do capitão Fred. Mas a burocrática atuação contra o Atlético-GO, neste sábado, motivou as primeiras vaias ainda no primeiro tempo, a maioria direcionada para Danilo Barcelos. Emocionado, o lateral-esquerdo compreende o lado do torcedor e aposta na reação na sequência do Campeonato Brasileiro.

"Acho que não posso pedir um pouco de paciência. O torcedor está louco para ver um gol nosso e uma vitória. Não só o meu desempenho, mas acho que toda equipe tende a melhorar nos próximos jogos e buscar os resultados como sempre foi desde o início do ano", disse o camisa 14, em entrevista a 'TV Globo'.

De volta ao Maracanã após quase um ano e meio afastado por conta da pandemia do novo coronavírus, o torcedor tricolor está impaciente. Após a derrota para o Fortaleza, na quarta-feira, o empate sem gols com o Atlético-GO voltou a frustrar quem compareceu no estádio neste sábado. Danilo Barcelos avaliou como positiva a atuação, mas a má pontaria comprometeu o resultado esperado.



"O torcedor pagou ingresso, estava há dois anos sem vir ao estádio e tem todo direito de cobrar de qualquer um. A equipe fez uma boa partida, o Atlético-GO é um adversário muito difícil, muito bem organizado. O Fortaleza também fez um baita jogo contra nós. Não quer dizer que jogamos mal. A gente entende as críticas do torcedor, mas por outro lado sabemos que a gente vem desenvolvendo um grande trabalho dentro do clube", disse Danilo.

Nono colocado no Brasileiro, com 33 pontos, o Fluminense terá uma difícil sequência fora de casa contra Corinthians, em São Paulo, na próxima quarta-feira, e o Athletico-PR, em Curitiba, no domingo.