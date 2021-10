Ex-jogador do Fluminense treina em Laranjeiras e destaca: 'Muito bom estar aqui de volta' - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Ex-jogador do Fluminense treina em Laranjeiras e destaca: 'Muito bom estar aqui de volta' Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 08/10/2021 16:42

Nesta sexta-feira, Gum esteve em Laranjeiras, na sede social do Fluminense. Junto ao time do CRB, o zagueiro e ídolo tricolor realizou treinamento no Estádio Manoel Schwartz, em preparação para o duelo contra o Botafogo pela Série B. Na ocasião, o atleta aproveitou para tirar fotos com fãs e recebeu uma camisa do Tricolor de presente do clube.



Em sua rede social, o bicampeão brasileiro pelo Fluminense agradeceu o gesto da diretoria do clube e relembrou os nove anos em que vestiu a armadura tricolor. Gum também aproveitou para destacar o carinho da torcida, mesmo depois de três anos da sua saída.

- Muito bom estar aqui de volta e relembrar tudo que vivi com essa camisa! Obrigado @fluminensefc pelo presente, e a torcida tricolor pelo carinho - escreveu na postagem.



O zagueiro defendeu o Fluminense em 414 jogos, de 2009 a 2018. No clube, foi campeão brasileiro em 2010 e 2012, campeão carioca também em 2012, além de conquistar a Copa Rio Sul Minas em 2016 e o Troféu Luiz Penido em 2012. Em sua longa passagem por Laranjeiras, marcou 29 gols.