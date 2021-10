Cazares, meio-campo do Fluminense - Foto: Lucas Merçon/FluminenseFC

Publicado 08/10/2021 14:31

Rio - O meia Juan Cazares, de 29 anos, pode deixar o Fluminense na próxima temporada. Após a saída do meia-atacante Nenê, o Fluminense não procurou o lateral-esquerdo Egídio para renovar o contrato e o jogador equatoriano pode ser mais um atleta próximo de encerrar a passagem pelo Tricolor.

De acordo com o portal "GE", o meia equatoriano está perdendo espaço no Fluminense, apesar do contrato encerrar no fim de 2022. Nos últimos cincos jogos, Cazares jogou apenas 34 minutos e só participou de uma partida. Além disso, a queda de rendimento do atleta não cabe apenas dentro de campo, onde o técnico o Marcão pretere o jogador por outros atletas quando precisa ajeitar a marcação e impor mais intensidade durante as partidas. O extracampo de Cazares é mais um motivo para que o jogador perca espaço.

O meia equatoriano foi flagrado por torcedores na noite do Rio de Janeiro, no dia seguinte do empate com o Juventude por 1 a 1, no Maracanã, e as filmagens não agradaram a cúpula tricolor nos bastidores do clube carioca. Há o consentimento de que o jogador precisa mostrar mais comprometimento com o Fluminense. Por outro lado, a saída do atleta pode ser facilitada com as partes entrando em comum acordo. No entanto, as conversas acontecerão no final do Campeonato Brasileiro.