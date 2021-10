Atacante do Fluminense, Matheus Martins participa de período de treinos na Seleção Sub-18 - Amanda Paiva/CBF

Publicado 09/10/2021 10:15

Com alta produção de jogadores, o Fluminense comemorou um número relevante. Em 2021, os Moleques de Xerém estiveram presentes em todas as equipes de base da Seleção Brasileira. Ao todo, foram 11 nomes entre sub-15 e sub-18 (não houve convocação para sub-20 neste ano).

"Acredito que as convocações são fruto do trabalho que realizamos aqui diariamente em Xerém. Isso nos enche de orgulho, pois indica a qualidade, a seriedade e a força do que estamos realizando na base do Fluminense", disse o diretor da base, Antônio Garcia, ao site oficial do clube.



Desde a semana passada, o volante Alexsander e o atacante Matheus Martins estão participando de um período de treinos na Granja Comary, com a Seleção Sub-18.



"A presença dos nossos Moleques de Xerém nas seleções mostra que estamos no caminho certo", completou o dirigente.



Os Moleques de Xerém convocados para as seleções de base em 2021:



Davi Rocha - goleiro - Seleção Sub-15

Julio Cesar - lateral direito - Seleção Sub-15

Esquerdinha - lateral esquerdo - Seleção Sub-15

Mateus Luiz - zagueiro - Seleção Sub-15

Fábio - volante - Seleção Sub-15

Matheus Pedro - meia - Seleção Sub-15

Gustavo - atacante - Seleção Sub-15

Kaua Souza - atacante - Seleção Sub-15

Arthur - meia - Seleção Sub-17

Alexsander - volante - Seleção Sub-18

Matheus Martins - atacante - Seleção Sub-18