Marcão enxerga resultado injusto e exalta atuação do Fluminense: 'Criamos muito' - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Marcão enxerga resultado injusto e exalta atuação do Fluminense: 'Criamos muito' Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 10/10/2021 10:30

O técnico Marcão classificou como "injusto" o tropeço do Fluminense ficar no 0 a 0 com o Atlético-GO neste sábado (9), no Maracanã. Em entrevista coletiva neste sábado, o comandante tricolor exaltou a maneira como a equipe se lançou à frente em busca do triunfo.



- Queríamos os três pontos, criamos nos dois tempos. A bola não entrou e precisamos trabalhar ainda mais. Acho que o resultado foi muito injusto, fizemos um bom jogo. Lamentamos o resultado, mas fizemos de tudo, foi um bom desempenho e tivemos várias situações. Infelizmente, não conseguimos converter em gols - e, em seguida, falou sobre os tricolores terem conquistado apenas um ponto em dois jogos:



- Temos uma sequência ruim, mas precisamos pensar jogo a jogo. Temos certeza que estamos no caminho mais próximo da vitória do que da adversidade - complementou.



O técnico destacou a maneira como a equipe aumentou sua intensidade na etapa final.



- A gente tentou surpreender o Atlético, fizemos um segundo tempo muito forte. O que a gente imaginou para a partida, conseguimos fazer. Uma pena que o gol não saiu, porque iria premiar uma boa atuação desses meninos - disse.



Marcão também opinou sobre as vaias que Danilo Barcelos sofreu.



- O Danilo vem sofrendo essa pressão, mas acho que o torcedor também entendeu que ele produziu bem, dá para ver pelos números dele. É um cara de bom vestiário, forte dentro do grupo - disse.



O Fluminense, com 33 pontos, volta a campo na próxima quarta-feira (13), contra o Corinthians, na Neo Química Arena.