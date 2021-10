Capitão Fred também foi alvo das reclamações dos torcedores no Maracanã - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 11/10/2021 14:43

O reencontro com a torcida no Maracanã esteve longe do esperado. Com apenas um ponto somado em dois jogos (contra Fortaleza e Atlético-GO), o Fluminense não apenas perdeu a chance de entrar no G-6 como também viu a zona de rebaixamento ficar mais próxima justamente quando terá uma sequência dura de quatro jogos fora e um clássico pelo Campeonato Brasileiro.



Com os dois tropeços, o Fluminense ficou com 7% de chances de entrar no G-6. Por outro lado, a distância para a zona de rebaixamento diminuiu para sete pontos. Uma diferença ainda confortável para um clube que tem um jogo a menos. Só que o Tricolor terá de compensar os tropeços em casa nos jogos fora do Rio para não se enrolar.



O primeiro desafio será o Corinthians, sexto colocado, nesta quarta-feira, às 21h30 na Neo Química Arena. Depois, o Fluminense vai encarar Athletico-PR na Arena da Baixada, terá o clássico com o Flamengo no Maracanã, o jogo atrasado contra o Santos na Vila Belmiro e, fechando o mês de Outubro, o Ceará no Castelão.



"Vivemos dia a dia. Temos uma sequência ruim, mas precisamos pensar jogo a jogo e mais à frente vamos analisar os próximos adversários. Com essa sequência precisaremos de todos. Os jogadores estão bem preparados e focados no que têm que fazer", afirmou Marcão, em coletiva após o empate em 0 a 0 com o Atlético-GO.