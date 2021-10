Nino e Luccas Claro formam parceria na zaga do Fluminense desde a última temporada - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Nino e Luccas Claro formam parceria na zaga do Fluminense desde a última temporadaFoto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 11/10/2021 11:17 | Atualizado 11/10/2021 12:35

O técnico Marcão já tem uma baixa confirmada para o confronto do Fluminense com o Corinthians, na próxima quarta-feira (13). Devido ao cartão amarelo recebido no decorrer do empate em 0 a 0 com o Atlético-GO, no Maracanã, o defensor Luccas Claro terá de cumprir suspensão automática.



O zagueiro recebeu seu terceiro cartão amarelo da série e está fora da partida. Além de David Braz, que foi relacionado para a partida do sábado passado, o Tricolor das Laranjeiras conta para o setor com o jovem Luan Freitas e o veterano Matheus Ferraz como possíveis substitutos.



Manoel, por sua vez, segue em transição no departamento médico. Nino, seu colega de zaga no setor defensivo, e o volante Nonato, seguem pendurados na próxima rodada. O Tricolor das Laranjeiras tem 33 pontos no Campeonato Brasileiro em 24 partidas.