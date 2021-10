Cazares pode deixar o Fluminense na próxima temporada - Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 10/10/2021 15:01

Rio - No último sábado, em entrevista coletiva, o técnico Marcão explicou a ausência do meia Cazares no Fluminense. O jogador equatoriano não foi relacionado para o empate sem gols com o Atlético-GO, no Maracanã, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

De acordo com o portal "GE", o atleta está perdendo espaço no Fluminense e o extracampo incomoda os bastidores da cúpula Tricolor. Por outro lado, apesar de Cazares ter contrato até o fim de 2022, a saída do jogador pode ocorrer na próxima temporada.

"O Cazares teve uma semana muito forte, teve um desgaste muito grande. Optamos por deixar ele fora dessa partida, mas acredito que não precise nem de exame, nem nada, para que ele possa estar junto com a gente para nos ajudar para as próximas partidas", disse o técnico Marcão.