Manoel tem sido reserva do FluminenseMailson Santana/Fluminense

Publicado 12/10/2021 10:57

No último sábado, o Fluminense adicionou Luccas Claro à lista de desfalques do elenco. No jogo contra o Atlético-GO, pela 25ª rodada do Brasileiro, o zagueiro sofreu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão no duelo contra o Corinthians. Na ausência do titular, Manoel pode ter o caminho aberto para entrar em campo com as três cores novamente.



De acordo com o clube, o defensor está totalmente recuperado das dores que vinha sentindo no joelho direito. Até agora, Manoel atuou em oito jogos pelo Brasileiro, todos ao lado de Luccas Claro ou David Braz. Utilizado no lugar de Nino, durante as Olimpíadas e para descanso físico do camisa 33, o jogador conquistou parte da torcida pelo suor em campo.

Nas partidas pelo Brasileiro, Manoel teve 89% de precisão nos passes. Destes, 82% ocorreu no campo adversário. Além disso, acertou 48% das bolas longas, 100% dos cruzamentos e deu dois lençóis. Metade dos dribles que o zagueiro tentou deram certo, a mesma proporção dos duelos aéreos vencidos. Quando o assunto são os duelos terrestres, o número sobe para 59%. Os dados são do 'SofaScore Brazil'.



Já David Braz, reserva imediato de Luccas Claro, atuou em cinco jogos da competição, tendo iniciado três delas. Nas rodadas em que participou, teve 87% de precisão e acertou 63% dos passes no campo adversário, como também 95% no lado do Fluminense. Não tentou cruzamentos, mas teve sucesso em 100% dos dribles tentados. Nos duelos, levou a melhor 80% dos terrestres e 73% dos aéreos.



Desta forma, a ausência de Nino durante as Olimpíadas de Tóquio consolidou Manoel como primeira opção do banco de reservas, ao menos na maior parte das ocasiões. Nos gramados, esteve presente em quatro vitórias, um empate e três derrotas. Ainda que reserva do campeão olímpico, o defensor atuou ao lado do camisa 33 em uma partida do Carioca, na vitória sobre a Portuguesa-RJ por 3 a 1, no Maracanã.



Embora não haja garantia da escalação do zagueiro, uma vez que David Braz costuma entrar no lugar de Luccas Claro, a possibilidade da opção por Manoel existe. Assim como durante a ida de Nino para Tóquio, o revés inicial pode se tornar uma nova oportunidade para que Manoel busque seu espaço no elenco do Fluminense.