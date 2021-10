Nino é um dos destaques do Fluminense - Lucas Mercon/fluminense

Publicado 13/10/2021 15:02

Rio - O Fluminense volta a campo pelo Brasileirão nesta quarta-feira (13), às 21h, contra o Corinthians, em São Paulo. Com uma maratona de jogos e resultados ruins em casa nas duas últimas rodadas, o Tricolor vê no confronto direto por uma vaga na Libertadores a chance de virar a chave na reta final da competição. O zagueiro Nino destacou que a equipe está focada e preparada para conquistar os três pontos em Itaquera.

"A gente vem de dois resultados em casa que não eram esperados, mas a gente sabe que no Campeonato Brasileiro as coisas acontecem muito rápido e a gente precisa se erguer e virar a chave. A gente já está preparado para ir em busca desses três pontos, que são os mesmos de uma vitória dentro de casa. Então, o time está bem concentrado e tem tudo para fazer um grande jogo em São Paulo", afirmou o zagueiro, que irá completar 130 jogos com a camisa do Fluminense.

O duelo contra a equipe paulista marca a primeira partida durante a pandemia da Covid-19 em que o Fluminense jogará com a torcida adversária apoiando no estádio. No entanto, a situação não incomoda Nino, que lembrou da força do Tricolor das Laranjeiras fora de seus domínios nesta temporada.

"Isso é algo a que a gente vai se acostumando aos poucos. Quando começaram os jogos sem público também era algo muito difícil para nós e a gente sabe que isso (torcida adversária) não pode interferir dentro de campo. Lá temos que estar concentrados no que temos que fazer, são 11 contra 11 e a gente está bem focado para voltar com um bom resultado. Esse ano a gente já mostrou que pode conquistar grandes resultados fora de casa, como foi a classificação contra o River Plate e outros jogos na Libertadores e no próprio Brasileiro. A gente está bem confiante de que vai conseguir fazer um grande jogo", disse.

Com 33 pontos somados e ocupando a nona colocação, o Fluminense está a penas quatro do Corinthians, equipe que abre o G-6 do Campeonato Brasileiro.