Nino - Mailson Santana/Fluminense FC

NinoMailson Santana/Fluminense FC

Publicado 13/10/2021 13:27 | Atualizado 13/10/2021 13:27

Rio - Próximo da reta final do Campeonato Brasileiro, o Fluminense tem a luta por uma vaga na Libertadores como principal meta. Com isso, cada jogo é uma decisão e cada adversário precisa ser encarado de forma especial pelo Tricolor. O trabalho de profissionais que observam as equipes rivais é bastante necessário para os clubes brasileiros na atualidade. Uma das principais peças do elenco tricolor, Nino detalhou como esse trabalho se dá no Flu.

"A gente tem um grupo de análise que nos ajuda muito trazendo as informações do que a gente fez e do que o adversário vem fazendo. O tempo que a gente tem durante a semana tem servido mais para descansar e repor as energias. Mas a gente tem aproveitado para conversar bastante para alinhar tudo o que for necessário", contou o jogador.

O Brasileirão vem passando por uma outra fase nos últimos jogos com o retorno do público. De acordo com Nino, os jogadores tricolores estão preparados para esse desafio.

"Isso é algo a que a gente vai se acostumando aos poucos. Quando começaram os jogos sem público também era algo muito difícil para nós e a gente sabe que isso (torcida adversária) não pode interferir dentro de campo", disse.