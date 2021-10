Bobadilla terá a chance de comprovar o bom momento ao substituir Fred, machucado - Divulgação/Fluminense

Bobadilla terá a chance de comprovar o bom momento ao substituir Fred, machucadoDivulgação/Fluminense

Publicado 13/10/2021 20:12

São Paulo - Há duas rodadas sem vencer no Campeonato Brasileiro, o Fluminense visita o Corinthians na noite desta quarta-feira com David Braz e Bobadilla confirmados como titulares na Neo Química Arena. Com uma fissura no dedo mindinho do pé esquerdo, Fred será substituído pelo atacante argentino, o zagueiro, ex-Flamengo, Santos e Grêmio, assume a vaga de Luccas Claro, suspenso.

Após o empate com Atlético-GO e a derrota para o Fortaleza, no Maracanã, o Tricolor estacionou no meio da tabela e iniciou a rodada em nono lugar, com 33 pontos. Com a missão de volta à Libertadores em 2022, os comandados de Marcão tem consciência da necessidade de emplacar uma reação imediata.



Dessa forma, o Fluminense vai a campo com a seguinte formação: Marcos Felipe, Samuel Xavier, Nino, David Braz e Danilo Barcelos; André, Nonato e Yago; Caio Paulista, Luiz Henrique e Bobadilla.