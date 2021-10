Fred - Lucas Mercon / Fluminense

FredLucas Mercon / Fluminense

Publicado 14/10/2021 15:50

Rio - Desfalque na derrota para o Corinthians, o atacante Fred poderá ficar sem jogar pelo Fluminense por até um mês. O veterano, de 38 anos, sofreu uma fissura no dedinho do pé esquerdo. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", o centroavante só vai voltar aos treinos no mês que vem.

A previsão para o tratamento é de três a quatro semanas. Com isso, Fred irá desfalcar o Fluminense em uma série de jogos do Campeonato Brasileiro. O ídolo tricolor está realizando tratamento diário no departamento de fisioterapia do clube, no CT Carlos Castilho, sob o comando do Dr. Nilton Petroni, o Filé.



Fred vinha sofrendo dores na região desde a derrota contra o Fortaleza. Antes do jogo contra o Atlético-GO, o atacante fez um exame e acabou sendo liberado. Porém, na última terça, véspera do jogo contra o Corinthians, o artilheiro acabou sendo vetado, após ser detectada uma fissura na falange distal do quinto dedo do pé direito.