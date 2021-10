Trio de ataque com Bobadilla, Caio Paulista e Luiz Henrique não funcionou contra o Corinthians - Lucas Mercon

Publicado 14/10/2021 12:47

Com apenas uma vitória nas últimas cinco rodadas do Campeonato Brasileiro, o Fluminense estacionou no meio da tabela e vê a zona de rebaixamento se aproximar. Um dos motivos para a má fase está na produção ofensiva. Afinal, pela primeira vez na temporada, o Tricolor está três partidas seguidas sem fazer gol.



Ao passar em branco nas derrotas para Corinthians e Fortaleza, além do empate com o Atlético-GO, o Fluminense já soma 354 minutos, contando os acréscimos, sem balançar as redes adversárias. A última vez foi com Luiz Henrique, aos 41 minutos do primeiro tempo na vitória por 2 a 1 sobre o Bragantino. Ou seja, já são sete tempos sem marcar.



Recentemente, o Fluminense também passou em branco na derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG, na eliminação na Copa do Brasil. Esse jogo foi antes de o time marcar dois gols contra Cuiabá e outros dois contra o Bragantino.



Contra o Corinthians, o Fluminense teve tudo para marcar, mas Caio Paulista, sozinho na área, parou em Cássio. Não foi a primeira vez que um jogador tem chance real de gol e falha, como Gabriel Teixeira contra o Palmeiras e Atlético-MG e Samuel Xavier contra o Juventude.



"Até de certo modo a gente vem criando. A equipe deles deu esse único chute ao gol. foram felizes e eficientes. É continuar trabalhando. A gente teve oportunidades no jogo passado, tivemos algumas nesse jogo e temos que ter certeza que as oportunidades que vierem a gente estará preparado pra concluí-las em gol", analisou Marcão em coletiva após o jogo de quarta.