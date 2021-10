Marcão, técnico do Fluminense - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 16/10/2021 13:49

Rio - Apesar da má fase vivida pelo Fluminense, o técnico Marcão segue focado na virada de chave para buscar uma vaga na próxima Libertadores da América. Em entrevista ao "GE", o comandante do Tricolor admitiu pensar em um novo esquema e saiu em defesa do lateral Danilo Barcelos, criticado nos últimos jogos.

"Quando assumi, optei pelos três volantes para dar uma regularidade. Sendo bem sincero, a gente precisava ganhar o jogo. Então, a gente optou pela segurança. Mas não é porque a gente joga com três volantes que é defensivo. (...) Esse momento em que a bola não está entrando faz a gente repensar sobre colocar um "10" ou mais um homem de frente, fazer duas linhas de quatro. A gente não pode ficar preso. Hoje, a gente pensa, sim, em Cazares, em Arias, em John Kennedy, em Abel, em Raúl (Bobadilla)", disse Marcão.

A lateral esquerda do Fluminense tem sido o grande alvo de críticas nas últimas rodadas do Brasileirão. Com Egídio perdendo a vaga, Danilo Barcelos assumiu o posto de titular, mas vem empilhando partidas ruins tecnicamente. Marcão aproveitou o momento para sair em defesa do lateral-esquerdo, mas destacou que pode dar uma chance para Marlon, que voltou recentemente da Europa após período de empréstimo.

"O Danilo (Barcelos) é um cara muito trabalhador, muito querido pelo grupo. Em algum momento, vai ter aquele jogador em especial que vai ser cobrado. Como o Egídio já foi. Em um primeiro momento, o Danilo sentiu, mas é um cara que trabalha muito, é forte mentalmente. Mas a gente tem três jogadores que a qualquer momento podem ajudar: o Egídio teve o momento dele, o Danilo está tendo, talvez o Marlon vá ter, ele tem trabalhado para isso", afirmou o técnico do Fluminense.

O Fluminense ocupa a 10ª colocação no Brasileirão, com 33 pontos. O próximo duelo do Tricolor das Laranjeiras será neste domingo (17), às 16h, contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba.