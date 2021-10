Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt - Lucas Merçon/Fluminense

Presidente do Fluminense, Mário BittencourtLucas Merçon/Fluminense

Publicado 15/10/2021 15:06

Rio - Em mais uma disputa judicial, o Fluminense conseguiu chegar a um acordo com Edcarlos, ex-zagueiro do clube. De acordo com o portal "Esporte News Mundo", o Tricolor pagará R$ 1.608.010,33 sendo uma entrada de R$ 200 mil, com vencimento em 30 dias, e o resto do montante será quitado em 17 parcelas.

As partes envolvidas chegaram ao consenso de que o atraso de 30 dias corridos de cada parcela não acarretará encargo ao Fluminense. Após tal período corrido, haverá multa de 30% sobre a parcela em atraso, sem vencimento antecipado das outras demais.

Edcarlos desembarcou nas Laranjeiras em 2009. Pelo Flu, o defensor atuou em 45 partidas, sendo 42 como titular. O jogador tem um gol pelo Tricolor, no clássico contra o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro daquela temporada.