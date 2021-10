Marcão busca soluções para acabar com a má fase - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 15/10/2021 12:39

Quando tinha dois jogos em casa e com retorno da torcida, o Fluminense tinha tudo para entrar no G-6 do Campeonato Brasileiro. Mas com os tropeços diante de Fortaleza (0x2) e Atlético-GO (0x0) e a derrota para o Corinthians por 1 a 0 em São Paulo, o Tricolor caiu na tabela e agora está mais próximo do Z-4 do que dos seis primeiros colocados.



Estacionado nos 33 pontos e com apenas uma vitória nas últimas cinco rodadas, o Fluminense está com 2% de chances de chegar ao G-6, segundo o site 'Infobola'. Por outro lado, o risco de rebaixamento subiu para 5%. Número ainda pouco preocupante, mas que é preciso ficar de olho diante da difícil sequência de mais três jogos fora de casa e o clássico com o Flamengo.



A situação após rodada só não foi pior porque o Sport perdeu para o Cuiabá. Com isso, o primeiro na zona de rebaixamento é o Bahia, com 27 pontos, seis a menos que o Fluminense. Em relação ao G-6, a distância para o Corinthians, sexto colocado com 40 pontos, é de sete.

Mas deve-se ressaltar que os paulistas têm um jogo a mais. Já o Inter, sétimo com 39, também tem 25 partidas, igual a cariocas e baianos.