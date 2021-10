Escalação do Fluminense para o duelo contra o Athletico-PR - Divulgação/Fluminense

Publicado 17/10/2021 15:18

Curitiba - O Fluminense confirmou a escalação para a partida contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba. Com mudanças na lateral esquerda, meio-campo e ataque, Marcão deu espaço para Marlon, Jhon Arias e John Kennedy, que pediam passagem nos últimos treinamentos.

Após a derrota para o Corinthians, na última quarta-feira, Marcão deu indícios já na entrevista coletiva de que poderia testar algumas peças que vinham trabalhando e agradando nas atividades, como é o caso do lateral-esquerdo Marlon. Ainda no sistema defensivo, David Braz entra no lugar de Luccas Claro, poupado por desgaste muscular.

Sobre Jhon Arias, o técnico do Tricolor esboçou em sua entrevista um Fluminense mais agressivo no ataque, mais solto com um esquema tendo apenas dois volantes. Nonato, que formou trio com André e Yago Felipe, deixou o time titular dando lugar ao colombiano.

Sem Fred, lesionado, e Bobadilla, que ganhou dispensa para acompanhar o nascimento de sua filha na Argentina, o jovem Jhon Kennedy será o titular no comando de ataque, formando trio com Caio Paulista e Luiz Henrique.

Desta forma, o Fluminense vai a campo com: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, David Braz e Marlon; André, Yago Felipe e Jhon Arias; Caio Paulista, John Kennedy e Luiz Henrique.