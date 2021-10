Nino durante a partida entre Athletico-PR x Fluminense - Mailson Santana/Fluminense FC

Nino durante a partida entre Athletico-PR x FluminenseMailson Santana/Fluminense FC

Publicado 17/10/2021 19:27

O Nino vai voltar pro Rio com três pontos e um galo na bagagem! Melhoras, meu zagueirão! pic.twitter.com/z8LDGEQbZ7 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) October 17, 2021

Rio - A vitória por 1 a 0 do Fluminense sobre o Athletico-PR deixou uma lembrança dolorosa para Nino. Depois do Tricolor das Laranjeiras garantir os três pontos na Arena da Baixada, o zagueiro postou em seu Instagram uma foto na qual mostra as marcas da lesão que sofreu no decorrer da partida.Nino sofreu choques de cabeça durante o confronto na Arena da Baixada. O defensor teve de ser sacado logo após uma dividida com o atacante do Furacão, Carlos Eduardo.