Athletico-PR x FluminenseMailson Santana/Fluminense FC

Publicado 17/10/2021 17:54

Rio - Após três jogos, o Fluminense enfim voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Na tarde deste domingo, o Tricolor venceu por 1 a 0 o Athletico-PR, na Arena da Baixada, pela 27ª rodada. O zagueiro Zé Ivaldo, contra, marcou o único gol da partida.

O início de partida não foi bom para o Fluminense, que acabou dominado pelo Athletico nos primeiros minutos. Sem dar brecha na marcação e com bom entrosamento ofensivo, o Furacão chegava e conseguiu ameaçar o gol do time carioca em diversas oportunidades. O Tricolor, por sua vez, teve dificuldades para jogar e só conseguiu sua primeira finalização aos 29 minutos, quando André arriscou de fora da área.

Mesmo fazendo uma partida ruim, o Fluminense acabou premiado. Em uma das raras jogadas ofensivas construídas pela equipe de Marcão, Samuel Xavier foi ao fundo e cruzou, Santos saiu mal do gol e Zé Ivaldo desviou de cabeça para o próprio gol e abriu o placar para o Tricolor.

Mesmo com o gol do Fluminense, o Athletico não mudou de postura e foi em busca do empate. A melhor chance aconteceu quando a bola sobrou nos pés de Pedro Rocha na área tricolor, mas Marcos Felipe fez grande defesa e garantiu a vitória tricolor na primeira etapa.

Logo na volta para o segundo tempo, o lance mais polêmico da partida. Aos 2 minutos, John Kennedy recebeu lançamento e foi derrubado na área do Furacão por Khellven. O juiz assinalou pênalti, mas voltou atrás após o VAR apontar impedimento do atacante. No entanto, nas imagens divulgadas pela CBF, não foi possível enxergar a linha azul, apenas a vermelha, o que deu a impressão de que os jogadores estavam na mesma linha.

Apesar de ter ficado na bronca por conta do pênalti anulado, o Fluminense não se deixou abater e fez um segundo tempo correto. O Tricolor ganhou o meio-campo com André, que fez grande partida, e soube administrar a vantagem no placar. O Athletico, por sua vez, não conseguiu manter o mesmo ritmo do primeiro tempo e pouco assustando, mantendo o placar em 1 a 0.

Com a vitória, o Fluminense chegou a 36 pontos e ficou mais perto do G6. O clube das Laranjeiras volta a campo no próximo sábado, às 19, no clássico contra o Flamengo, no Maracanã.

ATHLETICO-PR 0 X 1 FLUMINENSE

Local: Arena da Baixada

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima

ATHLETICO-PR: Santos, Zé Ivaldo, Nicolás Hernández (Jaderson) e Lucas Fasson; Khellven, Christian, Richard (Márcio Azevedo) e Pedrinho (Erick); Carlos Eduardo (Jáder), Bissoli (Vinicius Mingotti) e Pedro Rocha. Técnico: Alberto Valentim.

FLUMINENSE: Marcos Felipe, Samuel Xavier, Nino (Manoel), David Braz e Marlon; André, Yago Felipe (Nonato) e Arias (Martinelli); Luiz Henrique (Lucca), John Kennedy (Abel Hernández) e Caio Paulista. Técnico: Marcão.

Cartões amarelos: Arias (FLU); Nicolás Hernández e Lucas Fasson (CAP)

Gols: Zé Ivaldo (contra) (33' do 1ºT)